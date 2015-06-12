中国债市动态：现券收益率微幅盘整，宏观数据披露期过后重归淡静

路透上海6月12日 - 在昨日经济金融数据密集披露后，中国银行间债市周五早盘交投重归淡静，现券收益率微幅盘整，国债期货则小幅下行。交易员表示，数据超预期因素不多，5月新增信贷及社融虽回暖，但市场对宽货币预期不改，现券跟进调整动力不大。

“10年国债报价也就在0.5个bp(基点)范围里变化而已，”华东一银行交易员称，当前市场仍无趋势性方向，一些机构可能已提前完成半年度交易目标，交易动力有限。

他并认为，5月经济数据显示的企稳迹象虽弱，但边际有所改善，基本面抑制下长端利率债6月可能难有机会；而中短期券种则继续受资金面支撑，相对看好一些。

中国5月新增人民币贷款及社会融资规模增量均回暖，除票据融资增幅较为明显外，楼市趋暖亦环比推升居民中长期贷款；当月末广义货币供应量(M2)增速则从上月的纪录低位回升，可能与央行再度进行PSL(抵押补充贷款)操作等有关。

一级市场方面，财政部上午招标的150亿元人民币六个月期(182天)贴现国债，加权中标收益率为1.7909%，投标倍数为1.82倍。 华北一券商交易员表示，该期限品种绝对收益太低，投标人气不高。

剩余期限约10年的国开行150210券最新报价 在4.0850%/4.0750%，上日尾盘为4.10%/4.07%。