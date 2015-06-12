香港数据：5月底止外汇基金境外资产增至29,370亿港元--金管局

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港6月12日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至5月底止外汇基金境外资产为29,370亿港元，按月增加136亿港元。
货币基础为14,248亿港元，包括负债证明书、政府发行的流通纸币及硬币、银行体系总结余，以及已发行外汇基金票据及债券。
外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）
参看相关细节，可点选网址(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。