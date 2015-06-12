中国汇市：人民币早盘微跌分红月购汇较旺，短期难改窄幅整理走势

路透上海6月12日 - 人民币兑美元即期 周五早盘微跌，中间价小幅贬值，和国际美元 表现相符。交易员表示，市场波动区间极为狭窄，各方交投意愿不足，虽是分红月购汇需求较旺，但市场依旧稳如磐石，短期料难突破窄幅整理区间。

他们并表示，分红月港股派息，企业利润平盘导致购汇需求较多，但市场整体看仍相对均衡，不排除央行在合适的位置结汇收走一定的流动性。

“市场空，又是一个购汇为主的格局，但（美元兑人民币）就是涨不上去，有点奇怪，……，大家兴趣不浓，但往往成交量一薄的话，反而有可能突然大动起来。”一股份行交易员表示。

北京时间10:49，人民币兑美元即期报6.2071元，上日收报6.2065元。今日人民币兑美元中间价 为6.1167元，上日中间价为6.115元。

周五市场交投更为清淡，截止北京时间11:40，人民币兑美元即期交易量 成交量仅为31.48亿美元。

全球汇市方面，美元周五盘初守住温和升势，之前因最新证据显示美国经济增加动能而上涨；同时，希腊债务谈判遇挫令欧元处于守势。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2443/6.2503，上日尾盘为6.2443。

北京时间10:49，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2111/6.2121元，上一交易日尾盘报6.2108元。