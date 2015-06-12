中国汇市：人民币早盘微跌分红月购汇较旺，短期难改窄幅整理走势

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海6月12日 - 人民币兑美元即期 周五早盘微跌，中间价小幅贬值，和国际美元 表现相符。交易员表示，市场波动区间极为狭窄，各方交投意愿不足，虽是分红月购汇需求较旺，但市场依旧稳如磐石，短期料难突破窄幅整理区间。
他们并表示，分红月港股派息，企业利润平盘导致购汇需求较多，但市场整体看仍相对均衡，不排除央行在合适的位置结汇收走一定的流动性。
“市场空，又是一个购汇为主的格局，但（美元兑人民币）就是涨不上去，有点奇怪，……，大家兴趣不浓，但往往成交量一薄的话，反而有可能突然大动起来。”一股份行交易员表示。
北京时间10:49，人民币兑美元即期报6.2071元，上日收报6.2065元。今日人民币兑美元中间价 为6.1167元，上日中间价为6.115元。
周五市场交投更为清淡，截止北京时间11:40，人民币兑美元即期交易量 成交量仅为31.48亿美元。
全球汇市方面，美元周五盘初守住温和升势，之前因最新证据显示美国经济增加动能而上涨；同时，希腊债务谈判遇挫令欧元处于守势。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2443/6.2503，上日尾盘为6.2443。
北京时间10:49，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2111/6.2121元，上一交易日尾盘报6.2108元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋; 审校 黄凯)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。