中国货币市场：资金仍稳回购利率续小涨，下周IPO扰动重心料再抬升

路透上海6月12日 - 中国银行间市场周五资金面仍基本维持稳定，主要回购利率则延续小涨，跨新股IPO申购周期的14天品种再升约10个基点(bp)；而下周新一轮IPO将登场，预计资金价格受扰动，成交重心将继续有所抬升。

交易员并指出，IPO在半年末时点前出现，短期确实会加剧对流动性干扰，不过在经济仍弱势以及地方债供给压力下，央行有望继续出台宽松政策，支撑资金面维持充裕格局。

“今天没有什么变化，大行都正常，各个期限供给都很足。”华东一银行交易员表示。

她谈到，七天资金由于仍不能跨越IPO申购周期，成交较为平稳，14天需求除非银机构外，整体需求也提升有限；更多机构可能还是希望下周在IPO前，以相对较低的成本融入七天资金，不过如果采取这种策略的机构较多，可能届时对资金面的冲击会稍大。

沪深股市6月17日-23日将合计有25只新股发行，其中20只网上申购日集中在下周四和下周五(18-19日)，包括大盘股国泰君安证券。

上述交易员并表示，下周将有两期1,000亿元国库现金定存招标，现金定存在沉寂三个月后重现，而且同时招标两期也是以往从未有过的，这表明盘活财政资金，为流动性提供助力，也是政策的发力方向之一。

财政部周四公告，将于下周二(16日)进行总计1,000亿元人民币的国库现金定存招标，三及六个月各半。而上次国库现金定存招标还是在3月19日。

中国国务院周三召开常务会议，明确推进财政资金统筹使用措施，更好发挥积极财政政策稳增长调结构惠民生作用。决定自2016年起，对上年末财政存量资金较大的地区和部门，适当压缩下年财政预算规模。

货币市场长期资金方面，自6月起一年期Shibor 跌幅明显放缓，本周起并一直持稳在3.40%。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:08 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.0914 1.0847 +0.67

七天 2.0748 2.0589 +1.59

14天 2.6879 2.5765 +11.14

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.5650 0.6450 +92.00

七天 4.1900 2.0000 +219.00

14天 3.4000 2.7100 +69.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.1900 1.1400 +5.00

七天 2.2200 2.1000 +12.00

14天 2.7600 2.5500 +21.00

Shibor

其中:隔夜 1.1040 1.0900 +1.40

七天 2.0850 2.0630 +2.20

三个月 2.9210 2.9090 +1.20