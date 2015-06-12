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亚洲 | 2015年 6月 12日 星期五 12:36 BJT

《全球汇市》乐观经济数据支撑美元，欧元关注希腊情势

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1254 1.1257 -0.03 -6.97 1.2097

美元/日圆 123.47 123.39 +0.06 +3.17 119.68

欧元/日圆 138.95 138.90 +0.04 -4.03 144.78

美元/瑞郎 0.9329 0.9331 -0.02 -6.16 0.9941

英镑/美元 1.5513 1.5513 +0.00 -0.39 1.5573

美元/加元 1.2283 1.2290 -0.06 +5.72 1.1618

澳元/美元 0.7740 0.7753 -0.17 -5.24 0.8168

新西兰元/美元 0.7007 0.7005 +0.03 -10.13 0.7797

澳元/日圆 95.550 95.660 -0.11 -2.25 97.750

新西兰元/日圆 86.520 86.430 +0.10 -7.28 93.310

英镑/日圆 191.54 191.41 +0.07 +2.77 186.38

澳元/新西兰元 1.1040 1.1044 -0.04 +5.45 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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