中国个股：兴业银行与蚂蚁金服将在渠道互通、业务互补等方面合作

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海6月12日 - 中国全国性股份制银行--兴业银行 周五中午公告称，其与浙江蚂蚁小微金融服务集团公司今日签署战略合作框架协议，双方将在渠道互通、业务互补、产品共建、技术和数据等方面展开全面合作。
蚂蚁金服是电子商务巨头阿里巴巴 的关联企业。公告指出，在该框架协议基础上，双方可另行签订具体合作项目子协议并实际执行。
另外，双方约定建立高层领导定期会晤和日常联系机制，持续跟进和推动该协议执行进 程，定期通报、不定期会商合作项目进展和后续工作建议。
兴业银行周五早盘收报20.17元，涨2.39%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。