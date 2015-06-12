中国个股：兴业银行与蚂蚁金服将在渠道互通、业务互补等方面合作

路透上海6月12日 - 中国全国性股份制银行--兴业银行 周五中午公告称，其与浙江蚂蚁小微金融服务集团公司今日签署战略合作框架协议，双方将在渠道互通、业务互补、产品共建、技术和数据等方面展开全面合作。

蚂蚁金服是电子商务巨头阿里巴巴 的关联企业。公告指出，在该框架协议基础上，双方可另行签订具体合作项目子协议并实际执行。

另外，双方约定建立高层领导定期会晤和日常联系机制，持续跟进和推动该协议执行进 程，定期通报、不定期会商合作项目进展和后续工作建议。