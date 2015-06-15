重温稿-《路透简报》--中国重要财经一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(6月8日-12日)中国重要财经新闻： 【政经】

--《综述》中国5月经济指标低位弱企稳，政策加码力拼三季度回暖

中国二季度以来经济下滑态势超出政策底线，随着不断加码稳增长措施收效，5月工业和消费等运行数据勉强企稳，但资金到位较差拖累投资增速，综合外贸、通胀数据来看，中国经济内外受困，下行压力仍然较大。

--中国反腐：前政治局常委周永康一审被判无期徒刑，受贿近1.3亿元--新华

新华社周四报导称，中国前中央政治局常委、前中央政法委书记周永康犯受贿醉、滥用职权罪、故意泄露国家秘密罪，被天津市第一中级法院一审判处无期徒刑，其受贿共计折合人民币1.29亿余元；周永康当庭表示服从法庭判决，不上诉。

--《财经洞察》中国督促地方加快财政资金使用背后的难言之隐

中国正用严厉的措辞督促地方政府加快财政资金的使用和预算执行，如果未按规定期限使用将收回预算资金。这在本周公布5月疲弱的贸易及物价等宏观数据后，不难看出中国政府对经济下行压力仍大的焦虑。

--中国经济：央行下调今年主要指标预测，料下半年经济改善通缩缓解 中国央行周二将2015年国内生产总值(GDP)基准预测略下调至7%，其他主要经济指标较去年底全面下调。不过央行指出稳增长措施在下半年将对实体经济产生积极影响，经济环比增速将略高于上半年。

--中国经济：下行压力较大，将继续加强金融服务等对外开放--总理 中国国务院总理李克强周二表示，当前世界经济复苏艰难曲折，中国经济面临较大下行压力；中国将继续在市场准入和金融服务等方面加强对外开放。

--中国数据：5月CPI涨幅降至四个月低点，经济企稳前宽货币仍有空间

受食品价格带动中国5月CPI同比涨幅降至四个月低位，低位徘徊的PPI转正仍遥遥无期，通货紧缩压力未见实质缓解，降息等宽货币政策仍将有来，预计下半年随着经济企稳， 物价有望略回升。

--中国数据：5月进出口双降顺差扩大，内需堪忧二季度GDP破七可能增大

中国海关周一公布，5月美元计价出口同比下降2.5%，进口同比下降17.6%。当月贸易顺差594.88亿美元。中国5月出口同比小跌，进口大幅萎缩，贸易顺差被动扩大，反映外需仍然偏弱而内需迟迟不见改善，预计本周即将出炉的通胀及经济运行数据亦难以乐观，中国二季度国内生产总值(GDP)同比增速跌破7%的机率增大。

--中国数据：5月新增信贷及社融均回暖，但企业融资仍弱还需宽松政策支持

中国5月新增人民币贷款及社会融资规模增量均回暖，除票据融资增幅较为明显外，楼市趋暖亦环比推升居民中长期贷款；当月末广义货币供应量(M2)增速则从上月的纪录低位回升，可能与央行再度进行PSL(抵押补充贷款)操作等有关。

--中国财政：5月财政收入增速放缓，资金提前预拨导致支出增速亦骤降

工业萎靡不振加上房地产不景气，导致中国前五个月财政收入增速持续偏低；而部分重点支出提前预拨，亦拖累5月财政支出增速再度降至低谷。财政部周四公布，5月全国一般公共预算收入14,355亿元人民币，同比增长5%，扣除11项政府性基金转列一般公共预算影响，同口径增长3.4%。

--路透专访：中国货币松动应谨慎，谨防政策重回老路--专家 中国改革研究基金会国民经济研究所副所长王小鲁认为，中国目前并不缺流动性，价格下行是产能过剩的结果，并不是真正的通缩。如果继续放松货币只会加剧股市和楼市的泡沫，无助缓解实体经济的下行压力。

--中国经济：发改委批复包括两铁路在内的七个项目，累计投资1,267亿元 中国继续加快稳增长，扩投资的步伐。国家发展改革委员会周三批复新建商丘至合肥至杭州铁路、海口美兰机场二期扩建等七个项目，累计投资1,267.2亿元人民币。

========================================================================== 【金融】

--中国金融：单个境外金融机构对资管公司股权投资比例不超过20%--银监会

中国银监会近日发文明确了境外金融机构对金融资产管理公司的战略投资入股比例，规定单个境外金融机构及被其控制或共同控制的关联方作为战略投资者向单个金融资产管理公司的投资入股比例不得超过20%。

--中国金融：五银行将率先试水自贸区内发针对境外机构同业存单--消息

人民币双向跨境流通试点在自由贸易试验区又前行一步。四位消息人士周一透露，包括中国银行、工商银行、建设银行、浦发银行和华瑞银行等五家银行的自贸区分行，将首批在上海自贸区内试点向境外金融机构发行同业存单。

--中国金融：银联将在一带一路沿线双向拓展市场，协助完善金融基础设施

中国“一带一路”计划给银行卡组织银联的国际化战略带来新空间。银联国际首席执行官（CEO）蔡剑波周四表示，公司支持“一带一路”战略将是双向支持，一方面服务于中国去沿线国家的人群，另一方面希望在沿线国家加大发卡规模，服务于当地来往中国的人群。

--中国基金：针对基金扎堆投资创业板，基金业协会倡议价值投资加强风控

对于中国的公募基金扎堆投资估值高企的创业板股票现状，中国证券投资基金业协会近日发出公开倡议书，倡议公募基金业应坚持价值投资，对各类资产建立可行的价值评估体系，并坚持以流动性管理为重点，提高风险控制能力。

--中国金融：工行明确不承担中信信托项目本息偿还，否认其为通道项目

以市值计全球第一大银行--中国工商银行周一就中信信托设立的5亿元人民币信托项目兑付危机对路透表示，工行山西分行仅为该信托计划的资金代收付银行，不承担本息偿还、担保和纠纷处理的责任。

--中国经济：交银财富景气指数环比上升，股市和房市转暖令投资意愿增加

中国第五大商业银行--交通银行周二发布的最新一期交银中国财富景气指数环比上升。调研结果显示，基于国内股市和房市转暖，国内受访小康家庭的投资意愿明显上升，收入预期反弹；而且企业改革创新及经济转型亦令就业预期好转。

--中国金融：5月消费信心指数小幅上扬，受楼市股市提振刺激--银联

银行卡组织--中国银联联合新华社周二发布5月份银行卡消费信心指数报告显示，二季度前两个月，股市继续上涨、房市回暖明显，持卡人消费信心也呈现企稳态势；5月份中国银行卡消费信心指数小幅上扬，或将进一步稳定。

========================================================================== 【固定收益】

--中国公开市场：连八周空窗操作暂仍无用武之地，因数量宽松工具众多

中国央行公开市场本周仍无动作，至此空窗操作已延续八周。市场人士指出，经济基本面仍不振，央行乐见资金面继续保持充盈格局，但由于可选择的数量宽松工具众多，作为例行操作工具的公开市场暂仍无用武之地。

--中国个股：招商证券拟发至多80亿元资产证券化产品及250亿元次级债

中国大型券商招商证券周二公告称，公司拟发行不超过80亿元人民币的股票质押融资债权资产证券化产品，可一次或分期发行，同时公司还计划发行不超过250亿元的次级债。

--中国金融：财政部称今年第二批1万亿元地方债置换额度已下发

中国财政部周三称，经国务院批准，财政部继3月下达了第一批1万亿元人民币地方债置换额度后，近日又下达了第二批1万亿元置换额度。

--中国金融：多家银行拟月中发大额存单，利率为基准利率1.4-1.5倍--消息

多位消息人士周二向路透表示，包括中国工商银行等多家银行近期筹备发行大额存单，计划6月15日前后发行；目前，已在部分试点地区分支机构面向客户进行询量。 ========================================================================== 【外汇】

--中国央行：拓宽人民币跨境投融资渠道，考虑推出QDII2试点和深港通

中国央行发布《人民币国际化报告》指出，目前中国距实现人民币资本项目可兑换的目标并不遥远。将进一步拓宽人民币跨境投融资渠道，稳妥扩大境内企业境外借用人民币试点范围，并考虑推出合格境内个人投资者（QDII2）境外投资试点和“深港通”。

--银行观点：今年人民币纳入SDR可能性为60%，人民币资产配置将大幅调升--渣打

渣打银行最新报告预计，中国人民币今年纳入特别提款权（SDR）的可能性为60%。无论人民币最终能否纳入SDR，外资对中国更深入的了解都将促使更多的全球资金流向人民币资产。这将缓解人民币外汇市场在强美元背景下的压力，并有力地提振点心债市场。

--离岸人民币：中国债市开放步伐将影响人民币国际化进程--专家

中国交通银行首席经济学家连平周四称，中国债券市场的开放正在进行中，会成为影响人民币国际化步伐顺利与否的关键，预期RQFII及QFII等境外投资者范围将进一步扩大，并将取消资格及额度审批制度，推行银行备案制管理。

========================================================================== 【证券/行业】

--《焦点》MSCI明晟推迟纳入中国A股，人民币国际化遇挫

国际指数公司MSCI明晟周三宣布全球市场分类评审结果，暂不将A股纳入其基准指数。MSCI预计当一些剩下的重要市场准入问题得到解决后，中国A股将会被纳入其全球基准指数。

--《焦点》MSCI指数评审未带来意外惊喜，无碍中国A股国际化步伐

国际指数公司MSCI明晟年度评审第二次搁置将中国A股纳入其旗下指数的计划，但对中国投资者而言乃意料中事，并相信A股国际化步伐仍将有序推进，未来被纳入国际指数将是大势所趋。

--《焦点》中国衍生品市场方兴未艾，快闪小子跃跃欲试

中国衍生品市场快速放松管制，吸引一大批具有创新精神的交易员加入。他们在中国股市大涨之际，采用复杂的交易策略迅速实现获利，同时也带来额外的风险。

--《焦点》中国A股迭创新高伴随历史天量，资金供给渐成牛市隐忧

中国A股3月以来再现狂飙突进走势迭创新高，沪综指 .SSEC 时隔七年后近日重上5,000点整数关口，并创出历史天量。随着市场不断上涨和规模的扩大，完全依靠流动性宽松和改革预期营造的A股牛市根基将逐渐动摇，牛市下半场的走势愈加显得扑朔迷离。

--中国商品：天津港报告铁矿石失踪，港口丑闻重演？

中国天津港子公司第五港埠有限公司表示，存储于私人仓库中的部分铁矿石被某代理和贸易公司非法提单。

--中国证券：新三板今年有望实现市场分层，以期实现差异化管理--董事长

中国全国中小企业股份转让系统（俗称“新三板”）董事长杨晓嘉近日撰文指出，新三板是中国资本市场最大的创新，随着市场不断发展壮大，新三板的创新空间将会更大。新三板今年在制度创新方面的重头戏还是实现市场分层，其目的是实现差异化管理。

--中国新股：国泰君安启动至多15.25亿A股IPO，下周四为网上申购日

有望创下中国近五年来最大A股首次公开发行(IPO)融资纪录的国泰君安证券将登场，公司周三公告称，启动至多15.25亿股A股发行，网上申购日为下周四（18日）。

--中国个股：兴业银行澄清高管卷款潜逃，称其非高管属个人非法集资

中国股份制银行--兴业银行周二针对有关该行“北海分行高管卷款30亿元潜逃”传言发布澄清公告称，涉案人苏瑜已于3月份离职，并非网传高管，目前未发现银行资金卷入其中；公司将全力配合公安机关调查取证，协助受害人通过法律手段依法维权。

--中国股市：过半投资者认为股价偏高，但仍看好中期前景--投保基金

中国证券投资者保护基金有限责任公司日前发布5月月度投资者信心调查专报称，过半投资者认为股价偏高，但仍有近三成投资者考虑在未来三个月内增加投资股票资金；另外投资者亦对国内经济政策利于股市信心较强，仍看好股市中期前景。

--中港个股：中行要求浙江分行上半年完成全年净利过半目标--消息

三位消息人士周三透露，中国银行行长陈四清本月稍早约谈中行浙江分行管理层，要求该分行上半年完成全年净利润过半的目标。而受拨备大幅计提应对不良贷款快速上升的影响，浙江分行净利润大幅下滑，目前仅完成总行计划的10%。

--香港个股：电能实业与长江基建向卡塔尔投资局出售港灯共19.9%权益

香港富商李嘉诚旗下基建及公用事业分支--电能实业以及长江基建周二向卡塔尔投资局出售其所持港灯电力投资 总共19.9%权益，以强化现金流。

--中国证券：TMT企业赴美上市意愿下降，选择A股及新三板增多--普华永道

国际会计和咨询公司--普华永道中国科技行业主管合伙人高建斌周四表示，对中国TMT（科技、媒体和电信）企业而言，国内资本市场能够给予TMT行业较高估值及未来注册制的实施，越来越多的企业将选择在A股上市或在新三板进行挂牌。 (完)