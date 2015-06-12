路透基点：上海锦江12.9亿欧元俱乐部贷款安排细节出炉--TRLPC

路透香港6月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，上海锦江国际酒店发展股份有限公司的12.9亿欧元(14.6亿美元)三年期俱乐部贷款，已有更多结构细节出炉。这笔贷款是取代用于支持收购欧洲卢浮集团(Groupe du Louvre)的最高15亿欧元过渡贷款。

七家银行参与这项定期贷款，在5月13日完成签约。这七家银行分别为：中国银行、法国巴黎银行、东方汇理银行、汇丰银行、中国工商银行、法国兴业银行及渣打银行。中国工商银行担任全球协调行。

消息人士称，这项贷款依风险偏好分为两部分。A部分以中国银行业者的备用信用证(SBLC)支持，B部分则有上海锦江国际酒店(集团)担保。上海锦江国际酒店(集团)为上海锦江国际酒店发展的控股公司。卢浮集团的股份也作为整宗融资案的抵押品。

中国银行、法国巴黎银行、汇丰银行及中国工商银行的内地分支提供双边SBLC，上海锦江是以公司的人民币现金准备作为抵押，向银行取得这些SBLC。据消息人士指出，然后，这几家银行的海外分行再承贷以SBLC支持的A部分。

一名知悉内情的消息人士称，这个设计结构对参与各方达成了双赢局面。承贷以SBLC支持的A部分，对银行的风险较低，但同时又能协助借款方压低借款成本。

中国银行、法国巴黎银行、汇丰银行及中国工商银行在A部分总计承贷10.825亿欧元，东方汇理银行、法国兴业银行及渣打银行则加入B部分，承贷其余的2.075亿欧元。

消息人士称，AB两部分的综合收益都在100-150个基点范围，A部分定价较B部分偏紧。

借款人为上海锦江国际酒店发展的全资子公司--卢森堡海路投资有限公司(Sailing Investment Co Sarl)。

根据3月1日的证交所公告，中国工商银行2月时为收购方提供一笔最高15亿欧元过渡贷款。这项过渡贷款在6月22日到期，综合收益为三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码不超过200个基点。

上海锦江国际酒店发展3月时以13亿欧元从美国投资公司喜达屋资本(Starwood Capital Group)收购卢浮集团。(完) (编译 蔡美珍；审校 许娜)