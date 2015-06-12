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亚洲 | 2015年 6月 12日 星期五 13:31 BJT

日本债市：公债价格上涨，希腊忧虑和公债标售需求坚挺推高欧美公债

由于同希腊政府仍然存在重大分歧，IMF谈判代表团已经放下布鲁塞尔的磋商飞回华盛顿，这使停滞不前的希腊债务问题谈判陡生变数。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.5 -0.005%

五年期公债 0.115% -1.5 0.130%

10年期公债 0.495% -3.5 0.530%

20年期公债 1.260% -2.5 1.285%

30年期公债 1.485% -1.0 1.495%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.33 +0.38 145.95

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜/王兴亚；审校 李婷仪/王丽鑫)

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