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亚洲 | 2015年 6月 12日 星期五 14:14 BJT

路透基点：北京现代汽车金融有限公司启动25亿元人民币联贷案--TRLPC

路透香港6月12日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士的话报导，北京
现代汽车金融有限公司启动25亿元人民币(4.03亿美元)三年期定期贷款案
。
    
    澳新银行、法国巴黎银行、法国东方汇理银行、汇丰、渣打银行、三
井住友银行担任牵头行兼簿记行，利率为中国人民银行指标利率的100%。
    
    北京现代汽车金融有限公司将就这笔贷款提供一份保证书，一年的宽
限期过后，贷款分五次半年度非等额偿还：5%(第1-4次)和80%(第5次)。
    
    资金将用作运营资本和一般性营业用途。
    
    受邀银行以三个层次参贷：承贷2亿元人民币或以上的银行获得牵头
行头衔，并获得40个基点的前端费；承贷1亿至1.99亿元人民币的银行获
得主办行头衔，并获得30个基点的前端费；承贷5,000万至9,900万元人民
币的银行获得参贷行头衔，并获得20个基点的前端费。
    
    回复日到7月17日截止。
    
    该公司上次进入联贷市场是在2014年10月，当时其通过三年期定期贷
款融资9亿元人民币。法国巴黎银行、星展银行和渣打银行承贷规模相同
。
    
    该公司在2012年组建，是北京汽车工业股份有限公司和现代汽车的合
资公司。(完)
  
 (编译 李爽 审校 王颖)

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