路透基点：北京现代汽车金融有限公司启动25亿元人民币联贷案--TRLPC

路透香港6月12日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士的话报导，北京 现代汽车金融有限公司启动25亿元人民币(4.03亿美元)三年期定期贷款案 。 澳新银行、法国巴黎银行、法国东方汇理银行、汇丰、渣打银行、三 井住友银行担任牵头行兼簿记行，利率为中国人民银行指标利率的100%。 北京现代汽车金融有限公司将就这笔贷款提供一份保证书，一年的宽 限期过后，贷款分五次半年度非等额偿还：5%(第1-4次)和80%(第5次)。 资金将用作运营资本和一般性营业用途。 受邀银行以三个层次参贷：承贷2亿元人民币或以上的银行获得牵头 行头衔，并获得40个基点的前端费；承贷1亿至1.99亿元人民币的银行获 得主办行头衔，并获得30个基点的前端费；承贷5,000万至9,900万元人民 币的银行获得参贷行头衔，并获得20个基点的前端费。 回复日到7月17日截止。 该公司上次进入联贷市场是在2014年10月，当时其通过三年期定期贷 款融资9亿元人民币。法国巴黎银行、星展银行和渣打银行承贷规模相同 。 该公司在2012年组建，是北京汽车工业股份有限公司和现代汽车的合 资公司。(完) (编译 李爽 审校 王颖)