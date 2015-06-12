路透基点：北京现代汽车金融有限公司启动25亿元人民币联贷案--TRLPC

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港6月12日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士的话报导，北京 现代汽车金融有限公司启动25亿元人民币(4.03亿美元)三年期定期贷款案 。 澳新银行、法国巴黎银行、法国东方汇理银行、汇丰、渣打银行、三 井住友银行担任牵头行兼簿记行，利率为中国人民银行指标利率的100%。 北京现代汽车金融有限公司将就这笔贷款提供一份保证书，一年的宽 限期过后，贷款分五次半年度非等额偿还：5%(第1-4次)和80%(第5次)。 资金将用作运营资本和一般性营业用途。 受邀银行以三个层次参贷：承贷2亿元人民币或以上的银行获得牵头 行头衔，并获得40个基点的前端费；承贷1亿至1.99亿元人民币的银行获 得主办行头衔，并获得30个基点的前端费；承贷5,000万至9,900万元人民 币的银行获得参贷行头衔，并获得20个基点的前端费。 回复日到7月17日截止。 该公司上次进入联贷市场是在2014年10月，当时其通过三年期定期贷 款融资9亿元人民币。法国巴黎银行、星展银行和渣打银行承贷规模相同 。 该公司在2012年组建，是北京汽车工业股份有限公司和现代汽车的合 资公司。(完) (编译 李爽 审校 王颖)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。