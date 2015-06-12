《汇市简讯》欧洲盘初：希腊僵局加剧

0547GMT

* 欧元/美元下滑0.19%，欧元/日圆下跌0.2%，澳元/美元下挫0.25%，新西兰元/美元跌0.16%

* 日本股市日经指数涨0.05%，中国股市沪综指上扬0.93%，MSCI亚太地区(除日本外)股指升0.2%，美国公债收益率报2.3646%，布兰特原油下滑0.58%

* IMF周四宣布，由于同希腊政府仍然存在重大分歧，其谈判代表团已经放下布鲁塞尔的磋商飞回华盛顿，这使停滞不前的希腊债务问题谈判陡生变数。

* 美国总统奥巴马希望获得的“快速通道”贸易谈判授权周四在众议院通过初步考验；这一颇有争议的提案周五将面临最终表决。

* 债市大跌正开始触痛美国消费者和企业的神经，让经济形势变得有点紧张，若这种情况持续下去，或许会给美联储敲响警钟，甚至推迟联储在未来几月升息的计划。 (完)