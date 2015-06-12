《汇市简讯》欧洲盘初：希腊僵局加剧

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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* 欧元/美元下滑0.19%，欧元/日圆下跌0.2%，澳元/美元下挫0.25%，新西兰元/美元跌0.16%
* 日本股市日经指数涨0.05%，中国股市沪综指上扬0.93%，MSCI亚太地区(除日本外)股指升0.2%，美国公债收益率报2.3646%，布兰特原油下滑0.58%
* IMF周四宣布，由于同希腊政府仍然存在重大分歧，其谈判代表团已经放下布鲁塞尔的磋商飞回华盛顿，这使停滞不前的希腊债务问题谈判陡生变数。
* 美国总统奥巴马希望获得的“快速通道”贸易谈判授权周四在众议院通过初步考验；这一颇有争议的提案周五将面临最终表决。
* 债市大跌正开始触痛美国消费者和企业的神经，让经济形势变得有点紧张，若这种情况持续下去，或许会给美联储敲响警钟，甚至推迟联储在未来几月升息的计划。 (完)
(编译 于春红; 审校 艾茂林)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。