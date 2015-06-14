主要国家经济指标预测--6月15日****

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月15日(一) 0000 韩国出口(较上年同期) 5月修正值 -- -10.9% 进口(较上年同期) -- -15.3% 贸易收支(亿美元) -- 顺差63 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 5月 -- -2.1% (较上年同期) -- -5.2% 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 4月 -- -2.8% 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月终值 -- +0.2% (较上年同期) +0.2% +0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.2% +0.2% 0900 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 4月 -- 顺差234 1230 美国纽约联储制造业指数 6月 6.00 3.09 1230 加拿大制造业销售(较前月) 4月 -0.5% +2.9% 1315 美国工业生产(较前月) 5月 +0.3% -0.3% 产能利用率 78.3% 78.2% 制造业产出(较前月) +0.3% 持平 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 6月 56 54 2000 美国整体资本净流动(亿美元) 4月 -- 净流出1,009 外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入99 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 6月12日(五) 0300 新西兰公债外资持有比例 5月 63.0% -- 0430 日本工业生产 4月修正值 +1.2% -- 产能利用率(较前月) -0.4% -- 0600 德国趸售物价指数(WPI)(较前月) 5月 +0.5% -- (较上年同期) -0.4% -- 0830 英国建筑业产出(较前月) 4月 -0.8% -0.5% (较上年同期) +1.5% +0.5% 0900 欧元区工业生产(较前月) 4月 +0.1% +0.3% (较上年同期) +0.8% +1.1% 1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 +0.5% +0.4% (较上年同期) -1.1% -1.1% 核心最终需求PPI(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.6% +0.7% 1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 6月初值 94.6 91.5 现况指数 106.8 96.5 预期指数 86.8 85 (完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。