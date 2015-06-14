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亚洲 | 2015年 6月 15日 星期一 07:32 BJT

****主要国家经济指标预测--6月15日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
    

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值     前值
    6月15日(一)
    0000 韩国出口(较上年同期)                    5月修正值         --     -10.9%
             进口(较上年同期)                                      --     -15.3%
             贸易收支(亿美元)                                      --     顺差63
    0715 瑞士生产者/进口物价(较前月)                   5月         --      -2.1%
                        (较上年同期)                               --      -5.2%
    0715 瑞士零售销售(较上年同期)                      4月         --      -2.8%
    0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)           5月终值       --      +0.2%
                              (较上年同期)                       +0.2%     +0.2%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                  +0.2%     +0.2%
                                   (较上年同期)                  +0.2%     +0.2%
    0900 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元)            4月         --    顺差234
    1230 美国纽约联储制造业指数                        6月        6.00      3.09
    1230 加拿大制造业销售(较前月)                      4月       -0.5%     +2.9%
    1315 美国工业生产(较前月)                          5月       +0.3%     -0.3%
             产能利用率                                          78.3%     78.2%
             制造业产出(较前月)                                  +0.3%      持平
    1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数          6月          56        54
    2000 美国整体资本净流动(亿美元)                    4月         -- 净流出1,009
         外国购买美国公债(亿美元)                                  --   净买入99 
   
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段     现值     预估值
    6月12日(五)
    0300 新西兰公债外资持有比例                       5月        63.0%        -- 
    0430 日本工业生产                            4月修正值       +1.2%        --     
             产能利用率(较前月)                                  -0.4%        --    
    0600 德国趸售物价指数(WPI)(较前月)                 5月       +0.5%        --     
                              (较上年同期)                       -0.4%        -- 
    0830 英国建筑业产出(较前月)                        4月       -0.8%     -0.5%
                       (较上年同期)                              +1.5%     +0.5%     
    0900 欧元区工业生产(较前月)                        4月       +0.1%     +0.3%     
                       (较上年同期)                              +0.8%     +1.1% 
    1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月)       5月       +0.5%     +0.4%
                                        (较上年同期)             -1.1%     -1.1%
              核心最终需求PPI(较前月)                            +0.1%     +0.1% 
                            (较上年同期)                         +0.6%     +0.7%  
    1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数         6月初值        94.6      91.5 
                                  现况指数                       106.8      96.5 
                                  预期指数                        86.8        85 (完)

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