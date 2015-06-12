台湾股市：量缩平盘整理，下周料续在9,300点附近横向盘整

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北6月12日 - 台湾股市周五量缩平盘整理，全周都在9,300点附近窄幅波动，周线小跌38.2点。分析师表示，目前台股陷入土洋对作，相较于外资持续偏空操作，官股券商低档承接力道仍在，下周指数料续在9,300点附近横向盘整。
大盘加权股价指数 收跌0.01%报9,301.93点；今日成交初值 为817.38亿台币，上交易日修正后为987.94亿。
〞土洋对作，有点在逐底的味道，先力守9,300点，下周再表态。〞第一金证券投顾董事长陈奕光说。
他并指出，尽管外资对台股期货及现货布局仍是偏空，至周四外资在台指期净空单部位续增至1.9万余口，现货也是连续10个交易日卖超，但八大官股券商6月至11日已买超台股达203亿台币，利于台股在9,300点附近筑底。
此外，兆丰投顾一不愿具名分析师指出，大盘在9,326点的年线附近仍有多头力守的迹象，来自官股券商买盘的支持也是原因之一，不过现在大盘走势仍偏弱，稍有风吹草动就可能回测低档，持股仍需谨慎操作，下周指数料在9,300点上下100点的区间盘整。
同时他并预估称，〞端午节前反弹机会较大，节后不排除往下整理。〞
本地时间14:15，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 升0.05%。(完)
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