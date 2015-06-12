国际油市：油价下跌，因沙特增产计划可能加剧供应过剩

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
尽管钻机数量稳步下降，但分析师称，美国的产油量仍有可能维持高位。
需求方面，日本大型公用事业公司5月原油采购量较上年同期下降47.4%，天然气和煤炭需求量也有所减少。
0558GMT，近月美国原油期货 跌0.31美元，至每桶60.32美元。
布兰特原油期货 跌0.38美元，至每桶64.73美元。
在原油价格相对较低而成品油需求保持强劲的背景下，炼厂享有较高的利润率。但是有初步迹象表明，随着油品供应过剩的出现，生产过剩会拉低利润率。
截至周四的一周，欧洲阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的成品油库存上升5%，触及纪录高位584.5万吨。
尽管汽油精炼利润率仍接近三年高位，柴油精炼利润率也受到出乎意料的需求增长支撑，但欧洲航空燃油利润率已经下滑，因中东地区新的炼厂运来成千上万吨过剩船货。一些分析师和交易商称，航空燃油的命运也可能会降临至其它成品油身上，尤其是柴油。
分析师称，如果新出现的供应过剩现象导致成品油需求下滑，随着炼厂削减订单并减产，这将可能反作用于原油市场，拉低油价。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/刘秀红；审校 龚芳/艾茂林)
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