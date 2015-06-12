澳洲股市：收跌0.2%，但本周累计上涨0.85%

路透悉尼6月12日 - 澳洲股市周五下跌，回吐了前日的部分涨幅，主要受银行和大宗商品相关类股拖累，同时围绕希腊债务谈判的紧张情绪也打击了市场人气。

澳股S&P/ASX 200指数 收跌0.2%，或11.35点，至5,545.3点。该指数周四涨1.4%，为六周以来的最大单日百分比涨幅。