澳洲股市：收跌0.2%，但本周累计上涨0.85%

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透悉尼6月12日 - 澳洲股市周五下跌，回吐了前日的部分涨幅，主要受银行和大宗商品相关类股拖累，同时围绕希腊债务谈判的紧张情绪也打击了市场人气。
澳股S&P/ASX 200指数 收跌0.2%，或11.35点，至5,545.3点。该指数周四涨1.4%，为六周以来的最大单日百分比涨幅。
由于大宗商品价格下跌打击了澳洲经济，该指标股指自3月以来每月都在下跌，但本周累计涨0.85%，之前一周则创下了三年来的最大单周跌幅。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。