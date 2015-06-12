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市场报道 | 2015年 6月 12日 星期五 14:49 BJT

《汇市简讯》欧元/美元短线空头压力明显

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* 欧元/美元的短线空头压力明显，1.1180为目标位

* 这仅略高于1.1049/1.1387升势61.8%回档位的1.1178

* 停止位已降至周四高点1.1335上方，以获利了结

* 10日移动均线在1.1208提供支撑(完)

(编译 于春红; 审校 龚芳)

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