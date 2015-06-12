台湾债市：公债殖利率反映中油标债利多收盘，下周FED会议声明为重头戏

* 中油债得标利率低于预期，市场持续看多后市 * 空方力道薄弱，多方亦追价审慎令交易量不易扩增 * 国际债市利空罩顶，下周关注美国FOMC会后声明 路透台北6月12日 - 台湾公债殖利率周五收低；交易员指出，受到中油公司标售公司债利率偏低利多刺激 ，加上市场资金依旧浮滥，五年券104/9期 及10年增额公债104/5R 发行前交易殖利 率双双走低。 针对下周走势，交易员认为，市场关注美联储(FED)的会后声明，本周台债殖利率下跌走势可望暂告停歇 。不过台债在基本面、资金面与筹码面均有利的条件下，纵然美国升息时点有机会确立，殖利率修正料有限。 〞台债只反应利多，不反应利空，但多方追价意愿又不高，在多空都不好做之下，大家都变得很谨慎。 〞票券公司交易员说。 交易员解释，由于银行体系资金充沛，短线债市有望续走资金行情，如果再搭配美元不再大幅走升，及外 资未大举汇出等条件，以目前的市场资金情势来看，利率可望续呈偏低的局面。 大型公股银行交易员指出，因市场气氛明显偏向多方，今年交易员在历经多次做空均遭受损失后，最近已 不敢继续做空，亦使台债在国际债利空不断之际，走势相对强势。 交易员认为，整体而言，目前环境对多方较有利，尤其是各大型公股银行手中滥头寸很多，且锁定10年券 殖利率弹升至1.55%即介入；而五年券殖利率只要弹到1.03%买盘明显增加，亦使空方不敢贸然造次。 台湾中油股份有限公司标售的五年、七年及10年期无担保公司债定价分别为1.30%、1.55%及1.80%，发行 金额则为75亿、30亿及28亿台币，合计发行金额为133亿台币。 交易员预估，下周五年债104/9期殖利率主交投区间暂看在0.98%-1.03%；10年增额券104/5RA04105R=TWO 发行前交易殖利率暂看1.50%-1.55%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9 -0.90 1.0015 1.0000-1.0050 68.00 10 104/5R -2.25 1.5255 1.5233-1.5310 81.00 下周全球重要经济事件和数据包括： 6月15日(一)：韩国5月进出口及贸易收支修正值、欧元区4月未经季节调整贸易收支、美国6月纽约联储制 造业指数、美国5月工业生産和制造业産出、全美6月住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数、欧洲央行总裁德拉 吉在欧洲议会进行证词陈述。 6月16日(二)：德国5月CPI和HICP终值、德国6月ZEW经济景气判断指数及现况指数、欧元区第一季就业报 告、美国5月建筑许可年率和房屋开工率、日本5月进出口及贸易收支、20国集团(G20)峰会筹备会议、美国联 邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)举行爲期两天的利率会议。 6月17日(三)：欧元区5月HICP终值、日本6月路透短观制造业景气判断指数、美联储公布利率决议，总裁 叶伦举行记者会、欧洲央行管委会与全行委员会会议。 6月18日(四)：中国5月银行结售汇及代客涉外收付款数据、中国5月70个大中城市住宅销售价格月度报告 、欧元区第一季劳工成本及薪资、美国5月CPI及第一季经常帐、美国6月费城联邦储备银行制造业指数、韩国5 月PPI、欧洲央行将宣布定向长期再融资操作(TLTRO)配额、欧元集团会议、日本央行货币政策会议(至19日)、 欧洲央行管委会与全行委员会会议进入第二日，无宣告利率之计划。 6月19日(五)：德国5月PPI、欧元区4月经常帐、日本央行副总裁中曾宏讲话、旧金山联储总裁威廉姆斯和 克利夫兰联储总裁梅斯特分别在两次活动上发表讲话。 30 104/8 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5R 1.5255 5 104/9 1.0015 3 104/1 没有成交 2 104/3 0.6350 (完) (记者 罗两莎; 审校 董永年/杨淑祯)