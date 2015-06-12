《汇市简讯》欧元/英镑因希腊情势而承压

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
0657GMT
* 欧元/英镑跌至10日低点0.7234，欧元因希腊情势的不确定性而承压
* 德国政府就一旦希腊破产应采取的具体行动咨询相关机构－德国图片报援引消息人士
* 相对于欧元来说，英镑相对安全
* 希腊国务部长周五称，希腊希望在6月18日的欧元区财长会议上与国际债权人达成协议
* (6月5日低点)0.7267目前是欧元/英镑的阻力位(完)
(编译 于春红; 审校 龚芳)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。