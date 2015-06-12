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市场报道 | 2015年 6月 12日 星期五 15:06 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑因希腊情势而承压

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* 欧元/英镑跌至10日低点0.7234，欧元因希腊情势的不确定性而承压

* 德国政府就一旦希腊破产应采取的具体行动咨询相关机构－德国图片报援引消息人士

* 相对于欧元来说，英镑相对安全

* 希腊国务部长周五称，希腊希望在6月18日的欧元区财长会议上与国际债权人达成协议

* (6月5日低点)0.7267目前是欧元/英镑的阻力位(完)

(编译 于春红; 审校 龚芳)

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