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亚洲 | 2015年 6月 12日 星期五 15:29 BJT

新兴汇市：亚币多数疲软，市场焦点转至希腊债务危机

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 123.61 123.44 -0.14 -3.20 119.66

坡元 1.3474 1.3445 -0.22 -1.59 1.3260

台币 30.934 31.162 +0.74 +2.53 31.718

韩元 1114.33 1108.80 -0.50 -1.35 1099.30

泰铢 33.71 33.73 +0.06 -2.40 32.90

菲律宾披索 45.31 45.15 -0.35 -1.30 44.72

印尼卢比 13320.00 13316.00 -0.03 -7.06 12380.00

印度卢比 64.01 63.97 -0.07 -1.53 63.03

马币 3.7525 3.7455 -0.19 -6.82 3.4965

人民币 6.2060 6.2065 +0.01 -0.03 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 于春红/龚芳/艾茂林)

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