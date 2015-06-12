《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(6月8日-12日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周累计小跌0.08%，周内中间价创下近三周新高。汇价窄幅波动之下，即期汇率与中间价走势相悖成为常态，市场缺乏信号指引，客盘与银行自营盘交投整体陷入清淡行情。在海外上市的中资企业进入分红月后带来的购汇需求，与本周公布的一系列中国经济数据低位弱企稳，均未能掀起汇市波澜。

公开市场操作: --中国央行公开市场当周仍无动作，至此空窗操作已延续八周。市场人士指出，经济基本面仍不振，央行乐见资金面继续保持充盈格局，但由于可选择的数量宽松工具众多，作为例行操作工具的公开市场暂仍无用武之地。

他们并认为，经济仍不见明显起色，此外第二批1万亿元地方债置换额度下达，地方债的集中供给压力也需要宽松政策支持，未来数量型宽松政策还有发力空间，仍将主要倚重降准、PSL(抵押补充贷款)及MLF(中期借贷便利)等工具。

债市: --中国银行间市场当周现券未脱盘势。公布的多项经济数据，以及财政部下达第二批地方债置换额度等多重消息亦未令走势出现实质变化。若政策持续空窗，继续窄幅震荡可能性较大。当然也要观察半年末前大批IPO是否会对短端造成影响。

票据: --中国票据市场转贴利率当周大幅反弹。半年末将至，不少银行都在控制票据规模，收票需求骤减，而且资金利率在半年末时点前似乎也有触底小涨的势头，短期市场预期显谨慎，致转贴利率自低位快速回升。

交易员并预计，随着半年末日渐临近，票据市场面临的压力仍未消，短期内转贴利率可能还有一定上行空间。