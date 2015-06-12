全球金市：金价保持隔夜跌幅，但本周有望结束三周连跌态势

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
国际货币基金组织(IMF)周四宣布，由于同希腊政府仍然存在重大分歧，其谈判代表团已经放下布鲁塞尔的磋商飞回华盛顿，这使停滞不前的希腊债务问题谈判陡生变数。
“迄今黄金因希腊持续的僵局而仅获得温和支撑，”汇丰分析师James Steel称。
“假如情况变得更不明朗，希腊债务违约可能性上升的话，那么黄金将从中受益，”
希腊需要达成协议，以便在本月底之前拿到援助资金，否则将无力偿还IMF的16亿欧元(18亿美元)贷款，从而陷入违约。
5月美国零售销售急增，尽管汽油价格小幅上涨，但家庭增加购买汽 车和一系列其他商品，这是经济成长终于开始加速的最新迹象。 该数据亦打压黄金。
交易商称，黄金实货需求疲弱以及资金从黄金上市交易基金(ETF)流出，亦持续打压金价。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1183.03 1.23 0.1
现货银 15.9733 -0.0567 -0.35
现货铂金 1098.5 -7 -0.63
现货钯金 740.5 -3 -0.4
COMEX期金 1182.6 2.2 0.19
COMEX期银 15.95 -0.01 -0.06
汇率
欧元/美元 1.122
美元指数 95.227
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
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(编译 王洋/于春红; 审校 龚芳/艾茂林)
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