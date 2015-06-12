金属期市：伦铜可能连续第四周下跌，受累于中国需求前景疑虑

“如果价格在极短线呈区间波动，我也不会感到意外。在我们进一步厘清中国宽松措施下半年传导至经济的清况之前，很难好好掌握方向。”

一名交易员称，铜的买卖兴皆不错，除了有中国消费方的买盘，也有新的基金沽空盘。他预期铜价盘中走高，提供更好的卖出机会。