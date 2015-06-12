金属期市：伦铜可能连续第四周下跌，受累于中国需求前景疑虑

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“如果价格在极短线呈区间波动，我也不会感到意外。在我们进一步厘清中国宽松措施下半年传导至经济的清况之前，很难好好掌握方向。”
0725GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.1%，至每吨5,872.50美元。伦铜上日下挫2.5%，触及3月20日以来低点5,861美元。
一名交易员称，铜的买卖兴皆不错，除了有中国消费方的买盘，也有新的基金沽空盘。他预期铜价盘中走高，提供更好的卖出机会。
沪铜 扩大跌幅至2.5%，报每吨42,490元人民币。
其他金属涨跌互见，LME期镍 下跌1.5%，至四个交易日低位，LME期锡 回升0.7%，上日曾大跌3.1%。
沪镍 下挫3.2%。沪铅 亦跌3%，跟随LME期铅跌势。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/蔡美珍；审校 徐文焰/艾茂林)
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