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亚洲 | 2015年 6月 12日 星期五 16:02 BJT

金属期市：伦铜可能连续第四周下跌，受累于中国需求前景疑虑

“如果价格在极短线呈区间波动，我也不会感到意外。在我们进一步厘清中国宽松措施下半年传导至经济的清况之前，很难好好掌握方向。”

0725GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.1%，至每吨5,872.50美元。伦铜上日下挫2.5%，触及3月20日以来低点5,861美元。

一名交易员称，铜的买卖兴皆不错，除了有中国消费方的买盘，也有新的基金沽空盘。他预期铜价盘中走高，提供更好的卖出机会。

沪铜 扩大跌幅至2.5%，报每吨42,490元人民币。

其他金属涨跌互见，LME期镍 下跌1.5%，至四个交易日低位，LME期锡 回升0.7%，上日曾大跌3.1%。

沪镍 下挫3.2%。沪铅 亦跌3%，跟随LME期铅跌势。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/蔡美珍；审校 徐文焰/艾茂林)

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