中国新债：辽宁省下周五将招标发行364亿元一般地方债

路透上海6月12日 - 中国辽宁省周五公告称，将于下周五(19日)招标发行总额364亿元人民币四期一般地方债，其中置换一般债券290亿元，新增一般债券74亿元。

上述四期债中，三年、10年期发行量分别为73亿元，各占发行总量的20%；五年、七年发行规模109亿元，各占30%。

四期债均采用单一价格(荷兰式)招标方式，标的为利率，具体招标时间为6月19日上午10:00-10:40。6月23日开始计息，6月25日发行结束。大公国际资信评估对上述债券信用评级为AAA。

标位限定上，投标区间为招标日前1-5个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限收益率算术平均值和上浮15%之间。

此前公开发行的一般地方债，利率均贴近或持平于同期限国债到期收益率五日均值，即投标区间下限。(完)

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