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亚洲 | 2015年 6月 12日 星期五 16:08 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月12日

路透香港6月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:06时，1
港元=0.80061人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为37.79%，低
于上交易日收盘的40.18%。
    
   公司名      A股代码      H股代码     A股价格(元)   H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                       5.44            6.68         1.02
 建设银行                                       7.11            7.76         1.14
 中国银行                                       5.10            5.32         1.20
 农业银行                                       3.97            4.19         1.18
 招商银行                                      20.31           25.05         1.01
 中信银行                                       8.46            6.61         1.60
 交通银行                                       8.89            8.26         1.34
 民生银行                                      10.99           10.84         1.27
 中国人寿                                      36.86           36.30         1.27
 中国平安                                      90.18          114.90         0.98
 中国太保                                      34.42           42.15         1.02
 中信证券                                      31.99           30.75         1.30
 新华人寿                                      65.49           49.90         1.64
 海通证券                                      27.04           24.00         1.41
 华能国际                                      12.74           10.48         1.52
 大唐发电                                       9.10            4.36         2.61
 华电国际                                      10.02            8.49         1.47
 中煤能源                                      11.69            5.14         2.84
 中国神华                                      25.34           19.14         1.65
 中国石油                                      12.96            8.93         1.81
 兖州煤业                                      17.60            7.08         3.10
 中国石化                                       7.90            6.47         1.53
 上海石化                                       9.41            3.91         3.01
 中海油服                                      31.17           13.80         2.82
 仪征化纤                                      10.60            3.69         3.59
 中国铝业                                      10.35            4.40         2.94
 江西铜业                                      28.11           14.60         2.40
 洛阳钼业                                      18.00            6.67         3.37
 紫金矿业                                       6.44            2.86         2.81
 马钢股份                                       6.73            2.91         2.89
 鞍钢股份                                       8.17            5.92         1.72
 重庆钢铁                                       7.53            2.64         3.56
 海螺水泥                                      27.30           31.75         1.07
 洛阳玻璃                                      23.26            7.59         3.83
 京城机电                                      17.87            6.05         3.69
 中联重科                                      10.32            5.85         2.20
 金隅股份                                      14.15            8.19         2.16
 中国国航                                      12.90            8.79         1.83
 东方航空                                      11.70            6.18         2.36
 南方航空                                      12.42            8.47         1.83
 中国远洋                                      14.29            5.33         3.35
 中海集运                                      10.10            3.34         3.78
 中集集团                                      31.26           20.95         1.86
 中海发展                                      12.90            5.86         2.75
 宁沪高速                                      10.43           10.62         1.23
 深高速                                        11.47            6.40         2.24
 成渝高速                                       9.08            3.84         2.95
 皖通高速                                      18.20            9.18         2.48
 广深铁路                                       8.46            4.70         2.25
 中国南车                                      24.53           12.98         2.36
 中国交建                                      18.81           12.96         1.81
 中国铁建                                      22.12           13.62         2.03
 中国中铁                                      19.16            9.76         2.45
 长城汽车                                      47.97           46.15         1.30
 比亚迪                                        74.90           55.15         1.70
 广汽集团                                      14.78            7.61         2.43
 青岛啤酒                                      55.26           50.35         1.37
 白云山                                        45.95           31.30         1.83
 新华制药                                      17.36            7.83         2.77
 海信科龙                                      15.40            7.10         2.71
 南京熊猫                                      28.03           11.30         3.10
 晨鸣纸业                                      13.25            6.00         2.76
 上海医药                                      29.93           24.70         1.51
 中兴通讯                                      32.61           22.25         1.83
 东方电气                                      29.04           16.22         2.24
 潍柴动力                                      35.83           25.40         1.76
 东北电气                                       9.39            3.23         3.63
 广船国际                                      75.99           34.10         2.78
 经纬纺机                                      28.96           12.52         2.89
 昆明机床                                       8.84            3.52         3.14
 一拖股份                                      19.19            6.90         3.47
 北辰实业                                       8.89            3.69         3.01
 创业环保                                      18.74            7.66         3.06
 中国中冶                                       9.54            4.11         2.90
 金风科技                                      25.04           18.52         1.69
 丽珠                                          95.65           59.35         2.01
 万科                                          15.48           20.80         0.93
 郑煤机                                        16.53            6.75         3.06
 大连港                                         9.60            3.92         3.06
 山东墨龙                                      17.32            5.36         4.04
 浙江世宝                                      52.01           15.50         4.19
 复星医药                                      35.25           31.10         1.42
 光大银行                                       6.22            5.01         1.55
 东江环保                                      73.33           42.85         2.14
 上海电气                                      21.99            7.59         3.62
 广发证券                                      27.96           23.60         1.48
 华泰证券                                      29.66           25.45         1.46
    
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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