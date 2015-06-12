中国外汇：外管局批复天津渤海通汇等三家特许机构开展调钞及批发业务

路透北京6月12日 - 中国国家外汇管理局周五称，为促进个人本外币兑换特许业务发展，实现境内外币现钞供给多元化，批复天津渤海通汇货币兑换有限公司、通济隆外币兑换（中国）有限公司、北京联合货币兑换有限公司三家特许机构开展调运外币现钞进出境及外币批发业务。

外管局网站新闻稿称，该批复文件主要内容包括：明确调钞及批发业务的范围，同意上述三家特许机构自主决定调运币种，并在全国范围内自主选择银行、特许机构开展外币现钞买卖。

同时，要求三家特许机构将调钞及批发业务与零售业务进行业务和账务分离管理，并通过特许机构调钞及批发业务专户办理清算。此外，文件还就三家特许机构的统计报送义务、反洗钱义务等其他内容进行了规范。

调钞及批发业务范围包括：自主决定调运币种，所调运币种应充分考虑市场需要；在全国范围内自主选择合作对象开展外币现钞买卖，合作对象限于银行、其他特许机构、本机构零售业务部门。其中，与银行开展的外币现钞买卖业务应以外汇进行清算。

外管局并强调，调钞及批发业务原则上限于三家特许机构总部办理，若需分支机构参与调钞的，应严格授权，加强管理。

外管局表示，特许机构调钞及批发业务专户分为人民币专户和外汇专户两类，专项用于调钞及批发业务清算，不得与其他业务混用；三家特许机构可在银行自行开立或指定一个人民币账户作为人民币专户，在银行开立外汇专户须经你分局、外汇管理部批准并核定限额。

其中，人民币专户只可用于与其他特许机构、本机构零售业务部门之间的业务资金往来清算，人民币专户内资金可以根据业务需要购汇划往外汇专户；利润可以转出。而外汇专户只可用于与境内银行、其他特许机构、本机构零售业务部门之间，以及与境外合作机构之间的业务资金往来清算，外汇专户内资金可以自由办理不同外币之间的兑换。

“三家特许机构可以向外汇专户汇入外汇作为周转资金，或在开立外汇专户的银行以人民币购汇存入作为周转资金。多余的周转资金，以外汇划入的，可以原路划出；以人民币购汇存入的，可以在原购汇行办理结汇转出。”新闻稿称。

针对外汇专户的具体使用范围，外管局指出，收入方面包括：周转资金的汇入或购汇存入、人民币专户资金购汇存入、出售外币现钞的收入、利息收入、其他外汇专户资金划入、经外汇局批准的其他收入。

支出方面则包括：余周转资金的汇出或结汇转出、买入外币现钞支出、利润结汇支出、账户费支出、向其他外汇专户资金划出、经外汇局批准的其他支出。

此外，外管局要求三家特许机构定期报送业务开展情况，并在与境内外合作对象建立业务关系及开展业务过程中，严格遵守国内反洗钱、反恐怖融资法律法规；并列举了会导致取消其业务资格的情形。（完）

更多细节，请点选外管局网站：here (发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)