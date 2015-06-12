路透基点：马口铁罐生产商福贞公司正寻求7,000万美元融资--TRLPC

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港6月12日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士的话报导，在台湾上市的马口铁罐生产商--福贞控股公司 正在市场筹集7,000万美元五年期贷款。
一名消息人士表示，借款人已经与贷款机构就该笔贷款事宜进行过初步协商。
消息人士透露，所筹资金将用于未偿还债务的再融资和运营资金。
福贞成立于1995年，目前在福建、湖北、广东和山东省共建有四家工厂。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。