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亚洲 | 2015年 6月 12日 星期五 16:28 BJT

路透基点：马口铁罐生产商福贞公司正寻求7,000万美元融资--TRLPC

路透香港6月12日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士的话报导，在台湾上市的马口铁罐生产商--福贞控股公司 正在市场筹集7,000万美元五年期贷款。

一名消息人士表示，借款人已经与贷款机构就该笔贷款事宜进行过初步协商。

消息人士透露，所筹资金将用于未偿还债务的再融资和运营资金。

福贞成立于1995年，目前在福建、湖北、广东和山东省共建有四家工厂。(完)

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