中国电力：发改委批复蒙西试点，为首个省级电网输配电价改革试点方案

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京6月12日 - 继深圳开展中国首个输配电价改革试点之后，国家发展改革委近日又批复内蒙古西部电网输配电价改革试点方案，以深入推进输配电价改革，探索建立独立输配电价体系。
发改委网站周五发布的新闻稿称，蒙西试点方案是中国第一个省级电网输配电价改革试点方案。目前，除深圳、蒙西外，发改委已将试点范围进一步扩大到安徽、湖北、宁夏、云南、贵州五个省级电网，为推进电力市场化改革创造条件。
新闻稿显示，蒙西试点方案总体上与深圳试点方案基本一致，主要内容包括：按“准许成本加合理收益”原则对电网企业实行总收入监管，单独核定分电压等级输配电价，按监管周期定价（第一个监管周期为2015-2017年），建立对电网企业的成本激励和约束机制。
试点改革后的电网企业盈利不再与购售电差价相关。同时，结合实际情况在一些方面作了改进：如增加了核定输配电价时需考虑交叉补贴等内容；对电网输配电成本费用的具体指标核定标准更加明确和严格，激励企业加强管理、节约成本。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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