《汇市简讯》新西兰元/美元下看五年低点，因两国利率前景迥异

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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* 新西兰央行与美联储利率前景迥异，令新西兰元/美元承压
* 新西兰央行料在7月/9月降息，而美联储年预计将升息
* 0.6966为周四触及的五年低点，此前美国公布的5月零售销售数据略优于预期
* 随后的涨势在0.7025(6月5日低点)附近受阻
* 0.69和0.68是0.6950下方的空头目标(0.6947为2010年8月低点)
* 当新西兰央行本周四年来首次降息时，该国也加入了一小部分金融危机后经济相对表现较好，但却为此付出不菲代价的国家之列。这些国家都是小国，但经济比较发达。 (完)
(编译 于春红; 审校 龚芳)
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