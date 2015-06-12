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亚洲 | 2015年 6月 12日 星期五 16:40 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元下看五年低点，因两国利率前景迥异

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* 新西兰央行与美联储利率前景迥异，令新西兰元/美元承压

* 新西兰央行料在7月/9月降息，而美联储年预计将升息

* 0.6966为周四触及的五年低点，此前美国公布的5月零售销售数据略优于预期

* 随后的涨势在0.7025(6月5日低点)附近受阻

* 0.69和0.68是0.6950下方的空头目标(0.6947为2010年8月低点)

* 当新西兰央行本周四年来首次降息时，该国也加入了一小部分金融危机后经济相对表现较好，但却为此付出不菲代价的国家之列。这些国家都是小国，但经济比较发达。 (完)

(编译 于春红; 审校 龚芳)

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