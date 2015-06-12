《汇市简讯》新西兰元/美元下看五年低点，因两国利率前景迥异

* 0.69和0.68是0.6950下方的空头目标(0.6947为2010年8月低点)

* 当新西兰央行本周四年来首次降息时，该国也加入了一小部分金融危机后经济相对表现较好，但却为此付出不菲代价的国家之列。这些国家都是小国，但经济比较发达。 (完)