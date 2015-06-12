中国新债：云南省下周五将招标发行286亿元一般地方债

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海6月12日 - 中国云南省财政厅周五公告，将于下周五(19日)招标发行总额286亿元人民币四期一般地方债。其中三年期品种发行量46亿元，五年、七年和10年同为80亿元。
上述四期债采用单一价格(荷兰式)招标方式，标的为利率，具体招标时间为6月19日下午2:00-2:40。6月23日开始计息，6月25日发行结束。上海新世纪资信评估公司对上述债券信用评级为AAA。
标位限定上，投标区间为招标日前1-5个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限收益率算术平均值和上浮15%之间。
辽宁省也将于下周五(19日)招标发行总额364亿元四期一般地方债，招标时间为当日上午10:00-10:40。
此前公开发行的一般地方债，利率均贴近或持平于同期限国债到期收益率五日均值，即投标区间下限。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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