中国个股：中国中期定向增发增持国内最大期货公司国际期货80%股权

路透上海6月12日 - 停牌已半年的中国中期投资股份有限公司 周五稍晚公告称，拟向中国最大期货公司中国国际期货有限公司的七家股东定向增发股份，增持国际期货80.24%股权，这部分股权预估值为57.44亿元人民币。公司还拟增发募集配套资金。

公告显示，这七家股东包括中国中期现有第一大股东中期集团、综艺投资、长江投资等，每股发行价格为18元，预计发行数量为3.19亿股。增发完成后，国际期货将成为上市公司全资子公司，期货业务成为中国中期新的主营业务。

中国中期现有主营业务收入来自汽车销售与物流两个领域，均处于不太景气状况，2014年公司净利主要来自国际期货的投资收益。本次交易完成后，上市公司的收入规模将得到大幅提升，盈利能力将得到显着改善，本次交易有利于增强公司持续盈利能力和抗风险能力。

以去年国际期货财务数据及标的资产预估值来计算，交易完成后上市公司营收将增长4.09倍，净资产增长8.94倍。不过因公司控股股东在交易前后均为中期集团，本次重组不构成借壳上市。

公告还指出，公司拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，规模不超过上述发行股份购买资产金额的100%，用于补充国际期货的资本金。