更新版 1-中国汇市：人民币缩量收创一个月新低，分红月购汇需求难改盘整走势

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 人民币收创一个月新低
* 中间价小幅贬值
* 分红月购汇需求较多
* 交投清淡交易量创年内新低 (新增收盘报价和评论)
路透上海6月12日 - 人民币兑美元即期 周五缩量收创一个月新低，中间价小幅贬值。交易员表示，今日汇价维持在不足30个点子范围内窄幅运行，虽然分红月购汇需求较旺，但市场并未掀起波澜，短期料难突破窄幅整理区间。
他们称，分红月港股派息，企业利润平盘导致购汇需求较多，但市场整体看仍相对均衡，不排除央行在合适位置出手卖出美元。而从本周表现来看，每天基本都是到收盘附近，头寸不得不平盘，才会让市场稍微动一下。
“市场空，又是一个购汇为主的格局，但（美元兑人民币）就是涨不上去，有点奇怪，...大家兴趣不浓，但往往成交量一薄的话，反而有可能突然大动起来。”一股份行交易员表示。
另一外资行交易员称，本周人民币汇率波动空间十分狭窄，自营盘兴趣寥寥，交易上会考虑其他币种或者掉期等产品。
人民币即期市场成交量 今日仅为86亿美元，刷新年度交易量新低。
全球汇市方面，IMF退出希腊债务谈判后，欧元周五走软，而美元守住微幅涨幅，此前美元因数据显示美国经济动能增强而上扬。
以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：
今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2081 6.2065 -0.03%
中间价 6.1167 6.1150 -0.03%
成交额 86亿美元
日内美元/人民币相对于中间价最大波幅 -1.50% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 27 6.2059 6.2086
2015年来即期升贬值幅度 -0.07%
1年期美元/人民币掉期升水 1250
今日 上日
1年期NDF 6.2480/6.252 6.2443
CNH即期 6.2122/6.2146 6.2108
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋; 审校 黄凯/张喜良)
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