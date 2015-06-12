台湾汇市：台币连两日收贬，量缩观望下周FOMC会议结果及叶伦谈话

* 台币量缩连两日收贬

* 市场观望FOMC会议结果及叶伦谈话

* 下周实质交易区间料在30.80-31.00

路透台北6月12日 - 台币兑美元 周五连两日收贬。汇银人士指出，今日台币交投明显转趋淡静，实质交投维持在30.900附近窄幅波动，量缩观望下周美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议结果及美联储主席叶伦谈话。

他们表示，近期偏强的美国非农就业数据和零售销售数字，显现美国强劲的经济体质，市场对美国升息时点预期提早到9月左右；若9月将升息，国际美元仍可能受到提振。

只不过，本周日本央行总裁黑田东彦的意外发言令日圆走升，台币接续走强。本波台币仅贬至31.120的水位就回头趋升，令市场跌破眼镜，也令不少美元多单受伤，对台币后续看法偏向观望。

〞今天出口商惜售、进口商观望，安静得都快睡着了，大家都在等FOMC会议。〞一位大型官股银行交易员说。

下周三美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)将宣布利率决议，之后将宣布政策声明，主席叶伦也将举行记者会。

台币今日实质交易区间在30.884-30.930；上日交易区间在30.894-30.937。本周台币收跌0.62%。韩元兑美元 周线则是下跌0.3%，为连续第四周下滑。

交易员预估，台币下周实质交易波动区间料在30.800-31.00，台币若要重回先前31.120的波段低位，还要外资明显实际汇出。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日一个月期美元/台币换汇点折价和上日相去不远。一个月美元/台币远汇 尾盘报30.935/30.955，上日收在30.920。

台湾股市周五大致收平在年线附近。证券交易所今日资料显示，外资及陆资在台股卖超46.58亿台币，连续11个交易日卖超共计668.28亿台币。

本周余日国际重要经济数据和事件有：

6月12日(五)：美国6月路透/密西根大学消费者信心指数初值；美国5月最终需求生産者物价指数(PPI)；欧元区4月工业生産；日本4月工业生産修正值。

下周国际重要经济数据和事件有：

6月15日(一)：韩国5月进出口及贸易收支修正值、欧元区4月未经季节调整贸易收支、美国6月纽约联储制造业指数、美国5月工业生産和制造业産出、全美6月住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数、欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会进行证词陈述。

6月16日(二)：德国5月CPI和HICP终值、德国6月ZEW经济景气判断指数及现况指数、欧元区第一季就业报告、美国5月建筑许可年率和房屋开工率、日本5月进出口及贸易收支、20国集团(G20)峰会筹备会议、美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)举行爲期两天的利率会议。

6月17日(三)：欧元区5月HICP终值、日本6月路透短观制造业景气判断指数、美联储公布利率决议，总裁叶伦举行记者会、欧洲央行管委会与全行委员会会议。

6月18日(四)：中国5月银行结售汇及代客涉外收付款数据、中国5月70个大中城市住宅销售价格月度报告、欧元区第一季劳工成本及薪资、美国5月CPI及第一季经常帐、美国6月费城联邦储备银行制造业指数、韩国5月PPI、欧洲央行将宣布定向长期再融资操作(TLTRO)配额、欧元集团会议、日本央行货币政策会议(至19日)、欧洲央行管委会与全行委员会会议进入第二日，无宣告利率之计划。

6月19日(五)：台湾金融市场逢假期休市一天、德国5月PPI、欧元区4月经常帐、日本央行副总裁中曾宏讲话、旧金山联储总裁威廉姆斯和克利夫兰联储总裁梅斯特分别在两次活动上发表讲话。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.226 31.162 30.884-31.226 31.200 5.12 6.27

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