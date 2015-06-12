欧洲汇市：英镑兑欧元触及10日高位，希腊担忧情绪主导市场

“瑞郎上涨，美元和英镑吸引了避险资金流入。英镑/欧元自周四以来上涨近1.5%，”一位现汇交易员称。

英镑兑美元 持稳于1.5512美元。之前的数据显示，英国去年和2015年初经济增幅强于之前预估，这支撑了英镑。

英国国家统计局称，周五上修数据后，2014年国内生产总值(GDP)为成长3.1%，高于此前给出的2.8%的成长率。

英镑兑美元本周有望创一个月以来的最好单周表现，受有关英国第二季度经济稳健增长，以及英国央行将在一年内升息的预期提振。

一些基金经理预计，英国央行将在美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息后很快跟着加息。

“我们预计今年年底前英国通胀率将上升，而且央行会在11月份升息，紧跟在美联储升息之后，”瑞银财富管理的研究主管Bill O'Neill说。“欧元可能会跌破0.7英镑。”(完)

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