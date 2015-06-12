《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增340亿台币，连两周净增

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北6月12日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增340亿台币，连两周净增，央行存单未到期余额 为7兆(万亿)357.6亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增10亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿 ) 6/8 3,244.50 *3,558.50 +314 6/9 1,029.00 1,048.00 +19 6/10 1,973.00 1,974.00 +1 6/11 1,471.20 1,474.20 +3 6/12 2,056.00 2,059.00 +3 总计 9,773.70 10,113.7 +340 注*：含1,500亿台币364天期定存单。 日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿) 6/8 8 3 6/9 54 5 6/10 14 5 6/11 47 9 6/12 48 7 总计 171 29 (完) (记者 詹静宜 审校 董永年)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。