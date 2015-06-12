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亚洲 | 2015年 6月 12日 星期五 17:20 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增340亿台币，连两周净增

路透台北6月12日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增340亿台币，连两周净增，央行存单未到期余额
为7兆(万亿)357.6亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增10亿台币。 
    
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看      
    
 日期    到期量(亿)   发行量(亿)       增加/减少(亿
                                       )
    6/8     3,244.50        *3,558.50          +314
    6/9     1,029.00         1,048.00           +19
   6/10     1,973.00         1,974.00            +1
   6/11     1,471.20         1,474.20            +3
   6/12     2,056.00         2,059.00            +3
 总计       9,773.70         10,113.7          +340
  注*：含1,500亿台币364天期定存单。
 日期    91天期发行量(亿)       182天期发行量(亿)
    6/8                      8                    3
    6/9                     54                    5
   6/10                     14                    5
   6/11                     47                    9
   6/12                     48                    7
 总计                      171                   29
 (完)   

 (记者 詹静宜  审校 董永年)

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