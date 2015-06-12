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市场报道 | 2015年 6月 12日 星期五 17:20 BJT

《汇市简讯》51%的受访德国人表示希腊不应留在欧元区--民调

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* ZDF调查询问德国民众，希腊是否应留在欧元区，51%的受访者表示“不应该”

* 德国画报援引消息人士称，德国政府就一旦希腊破产应采取的具体行动咨询相关机构 (完)

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全部现汇报价 (编译 于春红; 审校 艾茂林)

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