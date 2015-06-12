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市场报道 | 2015年 6月 12日 星期五 17:45 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑因德国总理梅克尔讲话而承压

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* 欧元/英镑跌至0.7197，此前德国总理梅克尔表示欧元过于强势使欧元区国家难以实施改革

* 她称，“这使西班牙和葡萄牙等国家更难受益于改革”

* 0.7232为欧洲汇市早盘低点

* 0.6750为欧元面世以来头10年(1999-2008年)的欧元/英镑平均水准(完)

(编译 于春红; 审校 龚芳)

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