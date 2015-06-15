重温稿-台湾货币市场：逢周末且公债交割推升资金需求，整体充裕短率持稳低位

* 临周末且公债交割资金需求高 * 资金供给充裕短率持稳低位 * 债券RP市场也是稳中有松 记者 高洁如 路透台北6月12日 - 台湾银行间短率周五大致稳于低位。资调人士表示，逢周五资金需 求偏高，拆款到期续做的成数走高，票券商需求不小。不过由于市场供给仍充裕，拆款大致 能够支应需求，利率未变。 资调人士表示，今日周转金需求不小，票券商的对偿量大，因此较踊跃进市场拆借。此 外，今日有公债交割，估计市场的因应交割需求也衍生较大的资金需求。 〞我们可以自给自足，但有人要的话，也可以放急钱出去。〞一位大型银行交易人士说 。 他们也表示，目前已多家银行已可承做跨月的拆款，提前宣告半年报的资金情势不会吃 紧，预计将会是宽裕的资金环境。 今日财政部发行104/9期公债，金额300亿台币，天期为五年期。至于外币债方面，美商 花旗集团发行国际债券3.6亿美元。 下周后有个人综所税第二及第三批金融机构委托取款，提兑日各在17及26日，入库日在 18日及29日，因金额估计较小，市场认为影响较为有限。 此外，今日央行标售的200亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.698%。该结果稍 低于市场预期，较5月标售的同天期存单0.728%走低3个基点，为连续第七次走低。 今日收盘 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利 0.388% 0.388% 率 --隔夜拆款利率区间 0.295-0.430% 0.295-0.410% --一周拆款利率区间 0.380-0.460% 0.388-0.490% --两周拆款利率区间 0.388-0.460% 0.388-0.430% **拆款供给活络** 短票方面，一家大型票券商指出，市场拆款交易活络，部分票券商短票的到期对偿还款 高，但拆入皆顺畅，利率也可偏低承做，至于天期则是端午节前、节后都有，供给不缺。 今日短票交易顺畅，利率大致不变。大型票券商与银行间承作的跨季30天短票主要成交 在0.56%，零星交投落在0.57%，部分中小票商仍成交0.57-0.59%，均持平上日。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 573%，前日亦在0.569%，上日成交量48亿台币，前日为88.9亿。 台湾央行周五公布，共发行2,059亿台币存单，与今日存单到期金额2,056亿台币相较， 存单发行金额增3亿。 下周央行存单到期总额为1兆1,708.40亿台币；到期情况分别为周一627.90亿、周二5,6 28.00亿、周三2,289.50亿、周四2,898.50亿以及周五264.50亿台币。 拆款中心资料 显示，周五超额准备为115亿台币，至周日累积超额准备为947亿台 币、加计前期1%的超额准备为1,914亿台币。 **资金稳中有宽令RP利率也在低位** 债市附买回(RP)市场方面，券商资调人士表示，尽管今天交割300亿台币的五年公债10 4/9期及美商花旗集团的3.6亿美元国际债券，但市场资金稳中偏松，RP利率持稳低档。 “ 一大堆钱要排队进来，交割因素都不太明显。”一位大型票券商资调人士说。 展望下周，资调人士也称，下周留意周五端午节假期资金需求及周四债券交割因子较多 ，不过目前资金仍显宽裕，料RP利率可望续处既有低位。 债券交割因素方面，下周四有中信金 旗下中信银交割50亿台币金融债券、台 企银 50亿金融债及东元 公司债30亿台币。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP 主要成交在0.62-0.64%，大致同上日。跨季天期RP成交以公司债为主，主交投落在0.63-0.6 4%。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率也没变化。今日主要成交在0.45-0.48%左 右，极短天期成交在0.42%；公司债附买回利率交投区间落在0.48-0.53%，极短天期成交在0 .46%。此部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完) (审校 黄凯/张喜良)