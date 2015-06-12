中国个股：申万宏源拟定向增发不超11亿A股，筹资至多180亿元

路透上海6月12日 - 今年初刚完成吸收合并上市的中国申万宏源集团股份有限公司 周五稍晚公告称，拟定向增发不超过11亿A股，筹集至多180亿元人民币资金，主要用于向旗下申万宏源证券进行增资，补充其资本金。

公告称，本次发行底价为16.92元，将向不超过10名的特定投资者增发。

此次募集资金中有140亿元用于对申万宏源证券增资，其余资金用于补充申万宏源产业投资管理公司、申万宏源投资公司的资本金和运营资金，以开展产业并购和实业股权投资，并在多元金融领域进行投资布局。

上市券商宏源证券去年底实施换股吸收合并大型券商申银万国的计划，此次合并未涉及新的融资，合并后的申万宏源于1月开始交易。中央汇金公司目前直接和间接持有申万宏源62.90%股权，为其实际控制人。