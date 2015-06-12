中国个股：申万宏源拟定向增发不超11亿A股，筹资至多180亿元

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海6月12日 - 今年初刚完成吸收合并上市的中国申万宏源集团股份有限公司 周五稍晚公告称，拟定向增发不超过11亿A股，筹集至多180亿元人民币资金，主要用于向旗下申万宏源证券进行增资，补充其资本金。
公告称，本次发行底价为16.92元，将向不超过10名的特定投资者增发。
此次募集资金中有140亿元用于对申万宏源证券增资，其余资金用于补充申万宏源产业投资管理公司、申万宏源投资公司的资本金和运营资金，以开展产业并购和实业股权投资，并在多元金融领域进行投资布局。
上市券商宏源证券去年底实施换股吸收合并大型券商申银万国的计划，此次合并未涉及新的融资，合并后的申万宏源于1月开始交易。中央汇金公司目前直接和间接持有申万宏源62.90%股权，为其实际控制人。
申万宏源自本周一起连续停牌，筹划重大事项，上一交易日收报19.15元。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。