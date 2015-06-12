香港个股：首创置业拟发行本金额高至50亿元人民币境内公司债

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港6月12日 - 中国房地产商--首创置业 周五宣布，拟在中国境内非公开发行本金总额不超过50亿元人民币的公司债，所得资金将用以补充营运资金及偿还公司部分债务。
国企背景的首创置业4月下旬获中国证监会通过其发行境内公司债券的申请。公司表示，董事会今天通过决议，拟以一批或分批形式发行有关公司债。
债券发行须获得股东批准方可实施，决议案的有效期为自临时股东大会通过有关债券发行特别决议案之日起36个月。
首创置业表示，发行公司债券可优化公司融资结构及合理控制公司整体融资成本。
首创置业今天收高5.03%，报6.47港元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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