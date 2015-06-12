亚洲橡胶：东京期胶追随上海市场跌势而下滑，本周也以下跌做收

路透东京6月12日 - 东京指标期胶价格周五下跌逾2%至两周新低，本周累计下滑逾3%，受上海市场下滑和中国投机客一波卖盘的打压。

东京工业品交易所(TOCOM)11月期胶 <0#2JRU:>收低5.1日圆或2.2%，报每公斤232.6日圆。该合约稍早一度触及231.8日圆的5月27日以来最低。

TOCOM期胶本周下跌3.2%，为连续第二周下滑。

Yutaka Shoji Co分析师Jiong Gu说：“上海期胶隔夜大跌从开盘起就打击TOCOM期胶价格。”

“一些自4月起买入TOCOM合约并卖出上海合约的投机客，今天大举解除仓位。”

上海期交所主力9月合约 大跌645元人民币，或4.4%，收报每吨13,885元人民币。

新加坡SICOM近月7月合约 最新报每公斤159.3美分，下跌2.8美分。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 杜明霞)