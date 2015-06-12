国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，但前景看好

路透新加坡6月12日 - 亚洲石脑油裂解价差从约两个月高位下滑2%至每吨105.23美元，因7月下半月船货，本周稍早韩国和台湾已经做了采购。

不过本周的裂解价差均值每吨100美元仍反映出相较于上周，本周市场更强。上周的裂解价差均值为每吨91美元。

交易员表示，下周石脑油应该保持坚挺，因对汽油的需求在穆斯林斋月可能一直会保持坚挺。

本周强劲的基本面支撑石脑油现货价格。台塑石化买入约15万吨7月下半月石脑油，价格为成本加运费价(C&F)较日本报价平价至稍稍升水之间。

这要高于5月28日其买入的5万吨7月上半月石脑油，当时的价格是每吨贴水2.50美元。

在日本，官方数据显示5月石化行业的石脑油进口上升16%至近129万吨，去年同期则为111万吨。

不过5月进口却低于4月的接近135万吨，这可能是因为三菱化学的一座裂解装置处在维护之中，以及Sumitomo公司的一座裂解装置永久关闭。

新加坡现货交易：

Reliance Industries以每桶83美元向中石油出售一艘92号汽油船货，船期为6月27日-7月1日。

PTT以每桶83美元向道达尔出售一艘92号汽油船货，船期为7月1-5日。

中石油以每桶85.90美元向中石油出售一艘95号汽油船货，船期为7月2-6日。

BP以每吨3美元的价格，与买家签署一笔8月上半月/下半月石脑油互换价差合约，但其从托克买入一艘8月上半月石脑油，价格为每吨587美元。(完)

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