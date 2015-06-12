国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，但前景看好

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透新加坡6月12日 - 亚洲石脑油裂解价差从约两个月高位下滑2%至每吨105.23美元，因7月下半月船货，本周稍早韩国和台湾已经做了采购。
不过本周的裂解价差均值每吨100美元仍反映出相较于上周，本周市场更强。上周的裂解价差均值为每吨91美元。
交易员表示，下周石脑油应该保持坚挺，因对汽油的需求在穆斯林斋月可能一直会保持坚挺。
本周强劲的基本面支撑石脑油现货价格。台塑石化买入约15万吨7月下半月石脑油，价格为成本加运费价(C&F)较日本报价平价至稍稍升水之间。
这要高于5月28日其买入的5万吨7月上半月石脑油，当时的价格是每吨贴水2.50美元。
在日本，官方数据显示5月石化行业的石脑油进口上升16%至近129万吨，去年同期则为111万吨。
不过5月进口却低于4月的接近135万吨，这可能是因为三菱化学的一座裂解装置处在维护之中，以及Sumitomo公司的一座裂解装置永久关闭。
新加坡现货交易：
Reliance Industries以每桶83美元向中石油出售一艘92号汽油船货，船期为6月27日-7月1日。
PTT以每桶83美元向道达尔出售一艘92号汽油船货，船期为7月1-5日。
中石油以每桶85.90美元向中石油出售一艘95号汽油船货，船期为7月2-6日。
BP以每吨3美元的价格，与买家签署一笔8月上半月/下半月石脑油互换价差合约，但其从托克买入一艘8月上半月石脑油，价格为每吨587美元。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 杜明霞)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。