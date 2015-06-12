国际油市：亚洲指标柴油现货价差依旧处在贴水状态，因供给充足

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透新加坡6月12日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油的现货价差周五持平于每桶贴水0.35美元，相对较弱，因供给充足。
上次现货价差进入比这次还深的贴水是在三个多月前的2月24日。
在巴基斯坦，国有进口企业PSO已收到了总计10万吨含硫0.5%柴油的报价。
Gulf Petrochem将其5万吨6月19-24日船货的报价定在每桶3.33美元，其可能是对特定日期交货油品给出报价的唯一供应者。
维多以每桶5.49美元的报价出售类似规模的船货，但船期是6月25-29日，成为与另外两家供应者相比的最低报价方。另外两家是Swiss Singapore和贡渥(Gunvor)。
这些报价都要高于PSO之前对24万吨船期5-6月、类似级别柴油给出的价格，当时的价格介于2.17-2.34美元之间。
新加坡现货市场未有航煤和柴油交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 杜明霞)
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