国际油市：亚洲指标柴油现货价差依旧处在贴水状态，因供给充足

路透新加坡6月12日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油的现货价差周五持平于每桶贴水0.35美元，相对较弱，因供给充足。

上次现货价差进入比这次还深的贴水是在三个多月前的2月24日。

在巴基斯坦，国有进口企业PSO已收到了总计10万吨含硫0.5%柴油的报价。

Gulf Petrochem将其5万吨6月19-24日船货的报价定在每桶3.33美元，其可能是对特定日期交货油品给出报价的唯一供应者。

维多以每桶5.49美元的报价出售类似规模的船货，但船期是6月25-29日，成为与另外两家供应者相比的最低报价方。另外两家是Swiss Singapore和贡渥(Gunvor)。

这些报价都要高于PSO之前对24万吨船期5-6月、类似级别柴油给出的价格，当时的价格介于2.17-2.34美元之间。

新加坡现货市场未有航煤和柴油交易。(完)

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