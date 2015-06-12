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市场报道 | 2015年 6月 12日 星期五 21:41 BJT

美国股市：开低，受希腊债务谈判挫折影响

路透6月12日 - 美国股市周五开低，希腊债务谈判遭遇挫折，且随着美国经济的复苏，9月加息的几率上升。

道琼工业指数 下跌55.08点或0.31%，报17,984.29点。标准普尔500指数 下跌6.46点或0.31%，至2,102.4点。Nasdaq指数 下跌20.44点或0.4%，报5,062.07点。(完)

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