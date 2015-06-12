全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，所有船舶运价齐升

路透6月12日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五上涨，因所有船舶运价齐步攀升。

乾散货运价指数上升13点，或2.07%，至642点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升10点，或1.23%，报820点。日均获利上升182美元，至5,467美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升23点，或3.30%，报719点。日均获利增加180美元，至5,735美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 升2点，报338点。超灵便型船指数 升9点，报678点。(完)