金属期市：期锌和期铅触及逾两个月低位，因库存增加

* LME锌库存增加近1万吨

* 上海期交所沪镍价格大跌3%，拖累LME期镍下滑

路透伦敦6月12日 - 多数基本金属周五下跌，受希腊债务磋商不确性拖累，但期铜持稳，因对中国需求改善抱存希望。

期锌和期铅触及逾两个月最低位，因两者的库存增加，令对供应过剩的忧虑加重。

金属市场受压，也因为美元在周五大部份时间走高，但在欧洲市场尾盘欧元反弹。

“美元在德国首相梅克尔谈及欧元后攀升，且投资者担心希腊(违约)，这是金属市场整体走弱的主要原因，”德国商业银行商品研究部主管Eugen Weinberg说。

德国总理梅克尔周五在柏林对商业领袖表示，强势欧元“意味着(西班牙和葡萄牙等国家)更加难以享受到改革的好处。”

在梅克尔讲话后，欧元应声下挫，但在希腊称向达成债务协议更接近一步后，欧元在周五稍晚反弹。

LME三个月期锌 触及4月2日来最低2,095美元，因LME数据显示库存增加近1万吨。低吸买盘令期锌价格反弹，尾盘收高0.2%，报2,122美元。

期铅 收跌0.2%，报1,862美元，盘中也触及4月初来最低1,836美元。LME库存周四急增超过3万吨，且在周五继续增加。

LME期铜 收涨0.5%，报5,912美元。

“铜市仍缺乏方向，在等待中国数据给出明确方向，”Weinberg说。

LME期镍 变动最大，下挫1.3%，收报每吨13,125美元。

在上海，沪镍 下挫3.2%。

期铝 下滑0.6%，收报每吨1,739美元。期锡 收盘时没有成交，收低1%，报14,750美元。(完)

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