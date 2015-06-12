芝加哥期市：CBOT玉米跌至逾一周低位，因美国天气良好有利作物生长

路透芝加哥6月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下跌约 1%，至逾一周最低，交易商称，美国天气总体良好和担心出口需求下降， 为市场带来压力。 从技术图表看，玉米本周下跌2%，回吐上周录得的大部份升幅。 Commodity Weather Group称，预计美国中西部未来两周降水将“有 利”当地种植的玉米生长，但伊利诺伊州、爱荷华州和密苏里州部份地区 降水过多可能损害作物生长。 美国玉米价高于南美玉米，一些分析师预计本夏季美国玉米出口销售 将放慢，可能促使美国农业部降低其玉米国际销售预估。 行业消息人士称，中国很可能降低政府对2015-16年收割的玉米的价 格补贴，以鼓励使用更多中国玉米，且将降低进口玉米的规模。 7月玉米合约 跌3-1/2美分，报3.53美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为469,919口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)