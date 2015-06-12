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市场报道 | 2015年 6月 13日 星期六 04:49 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米跌至逾一周低位，因美国天气良好有利作物生长

路透芝加哥6月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下跌约
1%，至逾一周最低，交易商称，美国天气总体良好和担心出口需求下降，
为市场带来压力。

    从技术图表看，玉米本周下跌2%，回吐上周录得的大部份升幅。
    
    Commodity Weather Group称，预计美国中西部未来两周降水将“有
利”当地种植的玉米生长，但伊利诺伊州、爱荷华州和密苏里州部份地区
降水过多可能损害作物生长。
    
    美国玉米价高于南美玉米，一些分析师预计本夏季美国玉米出口销售
将放慢，可能促使美国农业部降低其玉米国际销售预估。

    行业消息人士称，中国很可能降低政府对2015-16年收割的玉米的价
格补贴，以鼓励使用更多中国玉米，且将降低进口玉米的规模。

    7月玉米合约 跌3-1/2美分，报3.53美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为469,919口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>


 (编译 利棣儿；审校 李军)

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