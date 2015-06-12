全球金市：金价小跌，但本周势将上升

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 5月生产者物价(PPI)录得2012年来最大月度涨幅
* 希腊债务谈判遇阻
路透纽约/伦敦6月12日 - 金价周五小跌，对美元略为走低、股市下滑和希腊债务危机的不确性不作反应，因在下周美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议前，交易商保持谨慎。
黄金势将录得四周内首周上涨，因本周稍早美元走低和对希腊债务磋商的担忧提振金价。
1854 GMT，现货金 下跌0.2%，报每盎司1,179.75美元。美国8月期金 收跌1.20美元，报每盎司1,179.20美元。
美元指数 稍早上涨，拖累黄金表现，但当美元转至平盘以下后，黄金没有因此走高。
“这是典型的夏季周五市场氛围，”LOGIC Advisors始创人之一的Bill O'Neill说，他所指的是今日市场表现乏善可陈。
“市场在美联储会议前交投谨慎。下周美联储政策声明的措辞调整可能较我们过去所见的更强硬。”
美联储周二将开始举行为期两天政策会议，周三将公布政策声明。
周五公布的数据显示，5月生产者物价指数(PPI)录得逾两年半最大月度涨幅，6月初美国消费者信心大幅增强。
黄金回吐稍早录得的涨幅，希腊债务磋商没有进展早盘支撑金市。
现货银 下跌1.1%，报每盎司15.86美元。现货铂金 跌1.4%，报每盎司1,090美元。现货钯金 挫跌1.2%，报每盎司734.50美元。(完)
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