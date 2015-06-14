更正-美国股市: 道琼工业指数收低0.78%，Nasdaq指数下跌0.62%

(更正内文第二段道琼收盘价，应为17,898.84点，非18,898.84)

路透纽约6月12日 - 美国股市周五下跌，因希腊债务磋商触礁，且投资者担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)将有多快升息，遂保持谨慎态度。

道琼工业指数 收跌140.53点，或0.78%，至17,898.84点；标准普尔500指数 收低14.75点，或0.7%，至2,094.11点；Nasdaq指数 下跌31.407点，或0.62%，至5,051.102点。

本周，道指上涨0.3%，标普500指数录得的升幅不到0.1%，Nasdaq指数下跌0.3%，连续第三周下跌。(完)