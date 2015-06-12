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市场报道 | 2015年 6月 13日 星期六 04:49 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货持稳至收低，但豆粕期货走高

路透芝加哥6月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五持稳至
收低，因美国天气大致良好，有利大豆生长，但豆粕期货上涨，支撑近月
7月合约。
    
    豆粕期货上涨，7月豆粕合约 触及六周高位，因国内及出口需
求稳定。一些工厂季节性减产，使豆粕供应紧张。
    
    豆油期货收低，受豆粕/豆油套利交易拖累。
    
    7月大豆合约 收平在每蒲式耳9.40美元。
    
    7月豆粕期货 收高4美元，报每短吨317.4美元。
    
    7月豆油期货 收跌0.15美分，报33.14美分。
    
    本周，CBOT-7月大豆上涨2-1/4美分，或0.2%，连续第三周上涨；7月
豆粕 上涨4%，为2月来近月豆粕合约最大周度升幅；7月豆油合约<B
ON5>下挫4.7%，之前连续两周上涨。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为241,807口，豆粕为146,170口，豆油为15
5,552口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 李军)

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