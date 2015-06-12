芝加哥期市：CBOT大豆期货持稳至收低，但豆粕期货走高

路透芝加哥6月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五持稳至 收低，因美国天气大致良好，有利大豆生长，但豆粕期货上涨，支撑近月 7月合约。 豆粕期货上涨，7月豆粕合约 触及六周高位，因国内及出口需 求稳定。一些工厂季节性减产，使豆粕供应紧张。 豆油期货收低，受豆粕/豆油套利交易拖累。 7月大豆合约 收平在每蒲式耳9.40美元。 7月豆粕期货 收高4美元，报每短吨317.4美元。 7月豆油期货 收跌0.15美分，报33.14美分。 本周，CBOT-7月大豆上涨2-1/4美分，或0.2%，连续第三周上涨；7月 豆粕 上涨4%，为2月来近月豆粕合约最大周度升幅；7月豆油合约<B ON5>下挫4.7%，之前连续两周上涨。 今日CBOT大豆预估成交量为241,807口，豆粕为146,170口，豆油为15 5,552口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)