国际油市：担忧沙特增产使油价连跌第二天，缩减周度涨幅

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 油价延续跌势，尽管美国原油钻井平台继续减少
* 沙特准备在未来几个月增加石油产量至纪录新高
* 美元强劲令商品价格承压
路透纽约6月12日 - 油价周五连续第二天下跌，回吐本周录得的大部份升幅，因投资者获利了结，他们担心沙特增产将令全球供应过剩的情况加剧。
原油服务公司Baker Hughes提供的数据显示，最新一周美国原油钻井平台数目继续减少，但原油价格对此无甚反应。
汽油期货从周四触及的七个月高位回落。交易商称，汽油基本面仍然强劲，因夏季驾驶需求和汽油价格相对低。
“希腊债务蹉商正拖累欧元，阻止原油的涨势，”ClipperDatadata商品研究部门董事Matt Smith说，“沙特即将增产的压力也导致油市收低。”
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)一位高层周四表示，沙特准备在未来几个月增加石油产量至纪录新高，以满足不断增加的全球和国内需求。 这消息令油价延续周四的跌势。油价在周四下挫1%。
布兰特原油 收低1.24美元，或2%，报63.87美元。本周，布兰特原油上涨0.7%。
美国原油 收跌0.81美元，或1.3%，报59.96美元。本周，美国原油上扬1.5%。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。